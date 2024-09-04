У Звягелі чоловік до смерті забив знайомого під час застілля

Нагадаємо, подія сталася у липні на одній із вулиць райцентру. Згодом у результаті отриманих тілесних ушкоджень у лікарні помер 42-річний місцевий житель.

Правоохоронці з’ясували, що тієї ночі знайомі у компанії розпивали спиртне. Потому між двома чоловіками виникла сварка, що переросла у бійку: 29-річний житель Звягельського району завдав численних ударів кулаками та ногами по тілу опонента та пішов геть.

Потерпілого було доставлено до лікарні, де за кілька днів, не проходячи до тями, він помер. Відповідно до висновків фахівців смерть звягельця настала внаслідок отриманих травм.

Зібравши необхідні докази, слідчі поліції оголосили причетному про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Фігуранту було обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Процесуальне керівництво здійснювала Звягельська окружна прокуратура. Днями матеріали кримінального провадження було скеровано до суду.

За чинним законодавством умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Звягельський районний відділ поліції