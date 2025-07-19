У Звягелі затримали чоловіка, який намагався застрелити сусіда

Повідомлення про стрільбу в райцентрі та поранення 68-річного місцевого жителя надійшло до поліції 17 липня близько 19:20. Потерпілого було доставлено до лікарні. Поліцейські затримали причетного до злочину, йому повідомлено про підозру.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші працівники Звягельського райвідділу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора 37-річний звягелянин випадково зайшов на територію домоволодіння сусіда, де між ними виник конфлікт.

Після цього чоловік пішов, однак згодом повернувся: приїхав власним автомобілем до подвір’я потерпілого, та, використовуючи вогнепальну зброю, здійснив кілька пострілів через відчинене вікно транспортного засобу. В результаті пенсіонер отримав вогнепальне поранення плеча та був доставлений до травматологічного відділення лікарні. Також було пошкоджено його легковий автомобіль та стіну будинку.

Після вчиненого фігурант залишив місце події. Правоохоронці його розшукали та затримали в процесуальному порядку. Зафіксовано, що чоловік був нетверезий.

Поліцейські провели невідкладні обшуки в транспортному засобі та за місцем проживання підозрюваного, під час яких вилучили докази його протиправної діяльності: гільзи, картеч, набої, порох та автомобіль.

Зброю чоловік встиг сховати, тож правоохоронці провели низку розшукових заходів. У результаті одноствольну мисливську рушницю виявили на території місцевого кладовища.

Нині фігуранту інкриміновано вчинення замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У ході досудового розслідування поліцейські Звягельського районного відділу встановлюють всі обставини події.

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції