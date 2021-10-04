Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: полиция завершила расследование

В суд направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении причастного к убийству 13-летнего мальчика.

На Харьковщине завершено досудебное расследование по делу об убийстве 6-летней жительницы пгт Старый Салтов Мирославы Третьяк, произошедшем в июле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«В настоящее время завершено досудебное расследование, и областной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении причастного к убийству 13-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

Убийство шестилетней Мирославы Третьяк

Как сообщал УНИАН, около полуночи 28 июля в пгт Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме обнаружили тело 6-летней Мирославы Третьяк с признаками насильственной смерти.

По словам матери, вечером того же дня дочь во время прогулки ушла из двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

Полиция начала производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении преступления подозревают 13-летнего соседского парня.

Какие принудительные меры могут быть применены к убийце

Суд может применять к несовершеннолетнему такие принудительные меры воспитательного характера как:

предостережение;

ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, которые их заменяют, или под надзор педагогического или трудового коллектива с его согласия, а также отдельных граждан по их просьбе;

направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок, не превышающий три года.

УНИАН