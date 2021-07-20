Убийство на автомойке в Луцке: задержали еще одного участника, которого разыскивали более 2 лет

В Черниговской области в пункте пропуска “Сеньковка” полицейские и пограничники задержали 40-летнего мужчину, которого разыскивали за стрельбу в Луцке более 2 лет назад.

Об этом сообщают в полиции Черниговской области, пишет УНН.

К стрельбе на автомойке в Луцке, где убили человека в ноябре 2018, были причастны 11 человек, девять из которых полиция Волынской области задержала.

Сегодня криминальная полиция Черниговского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела пограничной службы “Горск” задержали десятого подозреваемого.

Мужчине инкриминируют причастность к хулиганству. С ним сейчас проводятся следственные действия, после чего полицейские Черниговщины передадут задержанного Полиция Волынской области.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.