Катували українців у тимчасово окупованому Купʼянську: 18 учасників злочинної групи отримали підозри

Серед фігурантів — військовослужбовець 9-ї роти зс рф, учасники незаконних збройних формувань так званих «лнр», «днр» та місцеві колаборанти. Від затриманих учасники злочинної групи хотіли отримати інформацію про місця дислокації військових ЗСУ та переміщення української воєнної техніки. Наразі встановлено щонайменше 111 потерпілих, зокрема учасники бойових дій, посадовці органів державної влади, вчителі, волонтери, які не погодилися на співпрацю. Ідентифікованим окупантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці на постійній основі проводять заходи для встановлення військовослужбовців російської федерації та представників ворожих незаконних збройних формувань, причетних до мародерства, катувань і знущань над цивільними під час окупації українських територій. У результаті аналізу значного масиву отриманих даних, співробітники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області встановили ще 18 російських загарбників, які порушували закони та звичаї війни під час тимчасової окупації міста Куп’янська.

У ході слідства встановлено, що у період з березня по вересень 2022 року на території Куп’янська діяла злочинна група з-поміж російських військових, бойовиків НЗФ так званих «днр, «лнр» та посібників ворога віком від 21 до 49 років. Один з її учасників добровільно обійняв посаду так званого «начальника управління внутрішніх справ та Харківської області» та фактично організував роботу окупаційного псевдоправоохоронного органу, залучивши до нього інших осіб. Фігуранти виконували ролі так званих «начальника відділу карного розшуку», «начальника групи конвойної служби» та інших «керівників підрозділів поліції», а також «працівників ізолятору тимчасового тримання».

Під час тимчасової окупації представники псевдоправоохоронної структури незаконно затримували цивільних осіб та вивозили їх до приміщення Куп’янського районного відділу поліції. Там громадян катували за їхню проукраїнську позицію та погрожували фізичною розправою, випитуючи місця розташування об’єктів Збройних Сил України на території міста і його околиць.

Після деокупації Куп’янська у вересні 2022 року поліцейські провели масштабну інформаційно-аналітичну роботу. Досудовим розслідуванням встановлено щонайменше 111 потерпілих — вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, очільники сільських рад, які не погодилися на співпрацю, волонтери та інші.

За попередніми даними в ізоляторі тимчасового тримання учасники угруповання незаконно утримували щонайменше 150 осіб, серед них достеменно відомо про двох загиблих і десятьох безвісти зниклих громадян України.

На підставі зібраних доказів так званим «начальнику групи конвойної служби управління внутрішніх справ та Харківської області» та «стажеру-поліцейського ізолятора тимчасового тримання» повідомлення про підозру вручено особисто. Ще 16 особам, серед яких кулеметник 9-ї роти зс рф, представники НЗФ «лнр» та «днр» підозри оголошені заочно. Усіх учасників злочинної групи підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Окрім того, дії двох учасників злочинної групи кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів на Харківщині — під час досудового розслідування поліцейські отримали від ГУР МО України перелік з-понад 500 осіб, які у 2022 році перебували на тимчасово окупованій території Куп’янського району. Наразі триває активна робота з потерпілими та свідками для впізнання фігурантів і документування їхньої участі у протиправних діях.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України