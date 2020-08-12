Убийство с расчленением на столичной Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы

Женщина, которая в лесопосадке на Троещине пыталась сжечь части тела мужчины, оказалась владелицей юридической компании и выпускницей Национальной академии внутренних дел.

Как сообщили в полиции Обозревателю, женщина жила на Березняках в том же доме, где и жертва преступления, однако в разных подъездах.

Во время осмотра квартиры погибшего полицейские обнаружили его расчлененное тело — грудная клетка с головой были замотаны в простыни и оставлены у входной двери, а таз и внутренние органы лежали в холодильнике в целлофановых пакетах.

Одной из версий причин убийства является попытка завладеть жильем жертвы (он был владельцем своей квартиры, а подозреваемая лишь снимала жилье).

По информации источников издания, женщине — 32 года, она является уроженкой российского Норильска и выпускницей Национальной академии внутренних дел. В 2015 г. она открыла собственное предприятие, предоставляющее юридические услуги, однако особыми успехами оно похвалиться не могло. Наоборот, как свидетельствуют отзывы клиентов, «лепило липовые документы за бешеные деньги» и не гнушалось брать деньги с клиентов, не предоставляя им заказанную услугу.

На данный момент задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, также проверяется ее причастность к другим подобным преступлениям. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»