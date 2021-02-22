Убийство ювелира в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Мужчину обнаружили за городом

В Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на пороге харьковского супермаркета.

50-летнего подозреваемого удалось обнаружить за городом. // «Сегодня»

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