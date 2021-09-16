Убийцей 9-летней девочки в Орловской области РФ оказался сосед

Три месяца он мог наблюдать за страданиями родителей пропавшего ребенка

Пропавшая девочка найдена убитой — этот страшный сценарий повторяется в разных регионах России. Совсем недавно в Киселевске судимый педофил расправился с двумя школьницам. А сегодня в селе Казарь Орловской области, в подвале ее собственного дома, нашли тело 9-летней Вики. Задержан сосед, который ранее привлекался за насильственные действия.

Вика пропала еще 19 июня. 9 сентября задержали 61-летнего мужчину, живущего в том же подъезде, что и семья школьницы. Очевидно, его показания и позволили найти тело ребенка — оно было закопано на глубине двух метров.

Соседи, знавшие девочку и ее семью, отмечают, что Вика периодически ссорилась с родителями и убегала из дома. Был случай, когда поссорившись с мамой, она неделю прожила на сеновале. Днем очень часто школьница была предоставлен сама себе.

«Я работаю с 8 утра до 20 часов. Мама посменно работает два через два, — объясняет отец Вики. — В тот день она работала с шести утра. Возвращается где-то в 11.30. Затем дома бывает где-то до 14.30, а потом опять на работу уходит и приходит где-то после 19 вечера».

Однако другие свидетели утверждают, что Вику не искали целые сутки потому, что «с ней часто такое бывает. Поссорится с родителями и сбежит».

Родители рассказывают, что вернувшись домой, обнаружили на столе недоеденный обед. Будто кто-то позвал Вику, и она вышла на минуточку. На другой день они сразу пошли в полицию.

Девочку искали очень тщательно, было опрошено более 120 свидетелей, осмотрено 170 домов. Поисковики волонтерских отрядов «ЛизаАлерт» прочесывали леса, поля и осматривали водоемы, «было много средового поиска», говорит куратор из Орла. В общей сложности, пропавшего ребенка искали около двух тысяч человек, была подключена полиция, Рогвардия, дело взял на личный контроль председателем СК Бастрыкин. Были задействованы поисковые отряды Орловской, Московской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Курской и Калужской областей. К поискам присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар».

О задержанном полицией мужчине стало известно, что он действительно задерживался ранее по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). И снова, как и совсем недавно в Киселевске, рядом с ребенком, лишенным родительского внимания, свободно жил склонный к насилию субъект, надзор за которым вести было просто некому. // МК