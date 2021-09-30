Учасника незаконного збройного формування РФ, затриманого у районі ООС на Луганщині, взято під варту

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, мешканець Луганщини у 2016 році вступив до лав незаконного збройного формування «6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. Платова» так званої «народної міліції «ЛНР». Підозрюваний брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам підрозділів Збройних Сил України, ніс «службу» на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, спостерігав за переміщенням українських військових для ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки, артилерійського озброєння.

Чоловіка затримано 28 вересня 2021 року у порядку ст. 208 КПК України поблизу позицій українських військовослужбовців у місті Попасна в районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині. Він був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю та магазин з набоями.

На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування встановлюватимуться інші ймовірні факти протиправної діяльності, направленої на зміну меж території та державного кордону України.

Затримання здійснювалося військовою розвідкою СБУ спільно з підрозділами Збройних Сил України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури