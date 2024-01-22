Заволодіння ₴4 млн. бюджетних коштів на постачанні електроенергії – у Кривому Розі судитимуть директора товариства

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством міських перевезень у м. Кривий Ріг та товариством укладено договір про постачання електричної енергії.

Обвинувачений – директор товариства, неодноразово вносив зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищував вартість електроенергії.

Внаслідок протиправних дій на рахунок постачальника надлишково перераховано майже 4 млн грн бюджетних коштів. Комунальному підприємству спричинено збитки на вказану суму.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено документацію, чорнові записи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури