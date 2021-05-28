Учасники злочинної групи виманювали гроші під приводом повернення викраденого майна

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно чотирьох учасників організованої групи, які виманювали у потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна, та співробітника поліції, який надавав останнім службову інформацію щодо майна потерпілих.

За даними слідства, організував та очолив злочинну групу 37-річний раніше судимий мешканець Запорізької області, який особисто підібрав її учасників з числа своїх знайомих та членів сім’ї. Усі учасники злочинної групи є мешканцями м. Запоріжжя, двоє з них також мають судимості. Організатор розподіляв між учасниками групи ролі, забезпечував засобами конспірації та встановлював час і місце вчинення злочинів.

Згідно розробленої схеми, зловмисники використовуючи інформацію, внесену до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», здійснювали пошук громадян, які звертались по спецлінії «102» з приводу викрадення в них особистих речей на території м. Києва, м. Львова, м. Одеси, м. Дніпра та інших регіонів держави, зокрема щодо крадіжок мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, цінних речей тощо.

Відомості внесені до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» щодо потерпілих та їхні контакти зловмисники отримували від чинного співробітника ГУ НП в Запорізькій області, який використовуючи своє службове становище, копіював відповідну інформацію з обмеженим доступом та передавав її членам організованої групи.

Надалі, використовуючи інформацію надану співробітником поліції, учасники злочинної групи телефонували потерпілим та в ході телефонних розмов, представляючись працівниками ломбарду, пропонували останнім викупити викрадені речі та призначали зустріч.

Коли потерпілий прибував у визначене місце, шахраї змінювали умови зустрічі, наполягаючи на перерахунку грошей на карткові рахунки перед передачею викрадених речей. Після підтвердження інформації про надходження коштів, зловмисники вимикали свої телефони, а sim-картки знищували. Отримані від потерпілих гроші, шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою. Сума коштів, які зловмисники вимагали нібито за повернення майна, коливалась від 2 до 20 000 тис. грн.

Слідством встановлено 21 особу, постраждалу від вказаної злочинної схеми.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою), а дії співробітника ГУ НП в Запорізькій області кваліфіковано за кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, яке призвело до її витоку, вчинене повторно, особою, яка має право доступу до такої інформації).

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 362 КК України передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Викрито злочинну групу співробітниками Подільського управління поліції ГУ НП в місті Києві за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури