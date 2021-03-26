Учасники злочинної організації вивели з державної, комунальної та приватної власності нерухомого майна на суму понад ₴200 млн.

Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння учасниками злочинної організації об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн гривень.

За даними слідства, злочинне угруповання діяло на території міста Києва з кінця 2017 року по серпень 2019 року. Очолювали її колишній керівник районного відділу Державної виконавчої служби України у Донецькій області та приватний підприємець з м. Донецьк.

Для реалізації злочинної плану організатори створили філію комунального підприємства та отримали акредитацію Міністерства юстиції України як суб’єкт державної реєстрації. Державними реєстраторами філії комунального підприємства були особи, які за грошову винагороду передали підозрюваним ключі доступу до Державного реєстру речових прав для оформлення нерухомого майна на фіктивних власників.

Також за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей учасники групи отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали подальші реєстраційні дії з майном.

За такою схемою упродовж 2017-2019 років учасники злочинної організації заволоділи низкою об’єктів нерухомого майна — земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями та паркомісцями на території столиці. При цьому територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 111 млн гривень, державі – на суму 41 млн гривень, фізичним та юридичним особам на суму 50 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно чотирьох учасників злочинної організації, у тому числі щодо організаторів, скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Крім того, повідомляємо, що на теперішній час за позовами прокуратури незаконно відчужені об’єкти на суму понад 111 млн гривень вже повернуті територіальній громаді міста Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.

Злочинну схему припинено прокурорами спільно з СБУ та Нацполіцією України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура