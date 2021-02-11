У Березівському районі Одещини покидьок побив та зґвалтував літню жінку

Подія сталася в жовтні минулого року.

Серед ночі 29-річний чоловік, розбивши вікно, проник в оселю 74-річної односельчанки, побив господиню, зламавши їй носа та спричинивши черепно-мозкову травму, і проти її волі вступив з нею у статеві зносини.

За результатами проведених експертиз поліцейські встановили та затримали зловмисника. Наразі йому оголошено підозру за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Березівський районний відділ поліції в Одеській області