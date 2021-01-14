Учасників двох злочинних угруповань судитимуть за збут наркотиків

«Спеціалізувалися» вони на постачанні та збуті наркотичних речовин на території Вінницької та Черкаської областей, зокрема й до місць відбування покарань.

До складу першого угруповання входило троє осіб, серед яких – інспектор виправної колонії на Вінниччині. Саме він допомагав зловмисникам збувати наркотичні речовини на території установи відбування покарань.

Організатор і члени другого злочинного угруповання займалися вирощуванням конопель та розповсюдженням амфетаміну на території Черкаської області. Всі вони – мешканці м. Сміла.

Фігурантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Національна поліція України