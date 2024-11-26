Учасників банди судитимуть за вчинення розбоїв і грабежів на території різних регіонів країни

Серед членів злочинного угруповання — мешканці Києва, Харківської, Одеської та Сумської областей. Обвинуваченим загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправної діяльності міжрегіональної злочинної групи, члени якої «спеціалізувалися» на скоєнні тяжких й особливо тяжких злочинів.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Нацполіції, учасники угруповання займались крадіжками з помешкань громадян та розбоями.

Влітку 2023 року фігуранти проникли до оселі приватного підприємця в Одеській області, нанесли господарю тілесні ушкодження, а його дружину зв’язали за допомогою скотчу та пластикових хомутів. Тоді із сейфа зловмисники забрали 35 тис. доларів, 10 тис. євро та 20 тис. грн, після чого зникли у невідомому напрямку. В іншому випадку ділки залізли до квартири в середмісті столиці, звідки винесли 50 тис. доларів, 10 тис. євро, 30 тис. грн та ювелірні вироби.

До кожної «справи» учасники банди ретельно готувалися: підшуковували жертву, збирали про неї інформацію, проводили спостереження за об’єктом та відпрацьовували шляхи втечі.

В листопаді 2023 року правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угруповання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час вчинення пограбування квартири у Харкові. Тоді вилучили зброю, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння, автомобілі, понад 4 тис. доларів, 4,8 тис. євро, майже 18 тис. російських та білоруських рублів, радіостанції, відмички, GPS-трекери та інше знаряддя.

У ході подальших заходів оперативникам та слідчим вдалося зібрати докази причетності усіх осіб до скоєння низки злочинів. Наразі обвинувальний акт відносно семи осіб скеровано на розгляд до Кодимського районного суду Одеської області. Ще одного фігуранта оголошено в міжнародний розшук.

Залежно від рольової участі кожного з учасників міжрегіональної злочинної групи, їх дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 (Грабіж);

– ч. 5 ст. 185 (Крадіжка);

– ч. 4 ст. 187 (Розбій);

– ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

– ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Заходи з викриття та документування протиправних дій учасників банди проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Харківській області, управління внутрішньої безпеки в Одеській області із залученням фахівців оперативно-технічних служб поліції.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України