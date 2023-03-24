Угруповання «Ісламська держава» вбило в Сирії 15 мисливців за трюфелями

Угруповання «Ісламська держава» вбило 15 людей, які збирали пустельні трюфелі в центральній частині Сирії, а ще 40 зникли безвісти.

Про це повідомила Сирійська обсерваторія із прав людини, пише УНН.

За даними обсерваторії, з лютого щонайменше 150 осіб, переважно мирних жителів, було вбито внаслідок нападів ІД на мисливців за трюфелями або внаслідок підриву наземних мін, залишених екстремістами.

«Щонайменше 15 людей, у тому числі семеро мирних жителів та вісім місцевих бойовиків, які підтримують режим, було вбито бойовиками ІГ, які перерізали їм горло під час збору трюфелів у четвер», — заявив голова обсерваторії.

Він додав, що після теракту у провінції Хама пропало ще 40 людей.

Щороку з лютого по квітень сотні збіднілих сирійців шукають трюфелі у великій Сирійській пустелі або Бадіа — відомому притулку джихадистів, який також усіяний протипіхотними мінами.

Сирійська пустеля славиться виробництвом одних із найкращих у світі трюфелів.

Цінний гриб може продаватися за ціною до 25 доларів за кілограм залежно від розміру та сорту – у країні, де середня місячна заробітна плата становить близько 18 доларів.

Раніше цього місяця бойовики ІД вбили 8 мисливців за трюфелями і викрали ще не менше 26 людей на півночі Сирії.

Після того, як ІД втратила свої останні території в березні 2019 року в результаті військового наступу за підтримки очолюваної США коаліції, залишки ІД у Сирії здебільшого відступили до пустелі.