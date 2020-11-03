$5000 за уникнення відповідальності – за підбурювання до надання хабаря судитимуть керівника громадської організації

До суду направлено обвинувальний акт відносно керівника однієї з громадських організацій у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю Вінницької області.

Слідством встановлено, що громадський діяч підбурював головного лікаря районної лікарні надати неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США для нібито подальшої передачі цих коштів посадовим особам Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. За його словами, ці кошти мали вирішити питання щодо непритягнення головного лікаря до кримінальної відповідальності через порушення законодавства під час проведення публічних закупівель. Одержані кошти громадський діяч привласнив собі.



17 жовтня 2019 року особа була затримана в порядку ст. 208 КПК України після одержання другої частини грошових коштів.

Таким чином, керівник ГО обвинувачується у закінченому замасі на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене повторно, а також у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 та ч. 2 ст. 369, ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ВБКОЗ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Державне бюро розслідувань