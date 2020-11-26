Украинку 7 лет заставляли попрошайничать в России

Женщину злоумышленники выманили из Украины под предлогом предоставления работы — сбора клубники.

В Одессе соответствующие службы восстановили документы женщине, которую 7 лет заставляли попрошайничать в России.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области, в 2013 году неизвестные злоумышленники предложили женщине подработку на сборе клубники.

Отмечается, что женщина согласилась, и ее обманным путем вывезли в Москву (РФ). Потом у нее отобрали паспорт и заставляли попрошайничать на вокзалах.

«Это происходило в течение семи лет, пока женщину не заметили российские волонтеры, которые помогли ей обратиться в посольство Украины в РФ, где оформили документы на возвращение в Украину», — сообщили в ведомстве.

В дальнейшем, в сентябре текущего года, представители коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства» обратились вместе с потерпевшей в соответствующие службы Суворовского района Одессы.

Сотрудники миграционной службы провели ряд проверок, что ускорило оформление паспорта гражданина Украины. 24 ноября в подразделении миграционной службы Суворовского района Одессы потерпевшая получила свою ID-карту.