Зеленський ветував скандальний законопроєкт для «хитрозробленої еліти» щодо закритих декларацій

Він наголосив, що декларації мають бути відкриті вже зараз, і слід швидко ухвалити відповідний законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський ветував скандальний законопроєкт №9534, що передбачав лише добровільне відкриття декларацій посадовців. Раніше петиція із закликом ветувати його набрала понад 80 000 голосів.

Президент назвав встановлені цим законопроєктом обмеження неприйнятними. Він наголосив, що декларації мають бути відкритими вже зараз, а не через рік.

“Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко”, – сказав він.