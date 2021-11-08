Украинские суды ополчились на любителей интернет-порнографии

В октябре, за преступления, совершенные через интернет, украинская судебная система вынесла всего 134 приговора. Это на 22,5% меньше чем за предыдущий месяц, и все-таки на 10,7% больше, чем за аналогичный период год назад.

Данные собраны в Едином реестре судебных решений и отображают статистику приговоров, вынесенных украинской судебной системой по преступлениям, связанным с интернетом. Среди них – заказ поддельных документов (ст. 358 УК), интернет-мошенничество (ст. 190), покупка и распространение наркотических веществ (ст. 307, 309), несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем (ст. 361) и нарушения против общественной морали (ст. 301).

Наибольший спад динамики, в сравнении с предыдущим месяцем, показали преступления, связанные с интернет-мошенничеством (-60%), наркотиками (-24,7%), а также подделкой документов (-22,9%). А вот вмешательство в работу компьютерных систем и нарушения в области общественной морали – показали практически двукратный рост.

Так, в сентябре были наказаны всего 37 нарушителей, купивших через интернет поддельные документы и попавшихся на их использовании. Традиционно, среди них больше всего тех, кто купил в интернете водительские права (24). На втором месте – граждане, осужденные за использование поддельных COVID-сертификатов.

Такая тенденция повторяется уже второй месяц подряд, причем в октябре таких приговоров было вынесено даже больше, а их общая доля в данной категории преступлений – около 20%. Среди других упоминаемых подделок – 4 медицинских книжки и удостоверение машиниста-тракториста.

По фактам мошенничество в интернете, в октябре были вынесены всего 8 приговоров. Причем, самыми популярными видами мошенничества оказались интернет-попрошайки, которые под различными выдуманными предлогами одалживали и не возвращали деньги у своих виртуальных френдов (3 приговора), а также злоумышленники, которые, завладев чужими данными карты или финансовым номером, оформили кучу онлайн-кредитов на потерпевших (также 3 приговора). Торговцы несуществующими товарами, работавшие по предоплате, взяли всего лишь 2 приговора.

За интернет-преступления, связанные с наркотиками, было вынесено 73 приговора: 10 из них получили торговцы, 63 – покупатели.

Любопытно, что приговоров за преступления, связанные с интернет-порно, впервые оказалось больше, не только, чем за взлом компьютерных систем, но и чем за интернет-мошенничество. Из 12 обвиняемых в нарушении норм общественной морали, половина оказались любителями детской порнографии. Еще 2 приговора получили создатели/реализаторы «взрослого» контента, а также его распространители в социальных сетях. Совсем уж курьезно выглядят 2 приговора гражданам, которые выкладывали свои интимные фотографии на специально предназначенном для этого сайте «взрослых» знакомств.

Приведенная ниже диаграмма дает наглядное представление о тенденциях вынесения приговоров за различные преступления, связанные с интернетом, и их динамике с начала текущего года:

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