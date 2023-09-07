Україна чомусь не застосовує санкції до щонайменше 25 проросійських політиків, які підтримували режим Путіна

Понад 600 громадян України, які є у санкційних списках, не лише не є гучними політичними діячами, а й загалом маловідомі.

Українська некомерційна організація StateWatch провела розслідування для Kyiv Independent і встановила, що в Україні не менш ніж 25 провідних проросійських політиків, які роками підтримували режим Путіна, досі не потрапили під санкції.

Влада неохоче включає в нові санкційні списки гучних і впливових проросійських осіб попри те, що вони є у відповідному переліку Заходу. Ці особи внаслідок такого зволікання зберегли контроль над своїми активами, які могли бути конфісковані державою для відновлення. Це відбувається в той час, коли світова спільнота шукає кошти для відбудови нашої держави.

Основна причина такого затягування – дії Служби безпеки України, яка входить до міжурядової робочої групи із санкцій, вважають розслідувачі.

За словами джерел StateWatch у міжурядовій робочій групі щодо санкцій, СБУ пояснює свою повільність тим, що спецслужбі потрібно більше часу для збору інформації про впливових проросійських політиків, ніж про колаборантів.

На думку джерела StateWatch, багато відомих проросійських діячів в Україні давно потрапили б під санкції, якби СБУ поділилася інформацією про хід свого розслідування щодо цих осіб. Натомість Служба безпеки активно розслідує діяльність зрадників, які перейшли на роботу до окупантів та ініціює санкції проти персон, які не мають впливу і значних активів.

В інших випадках спецслужба може оперативно надати урядовій робочій групі докази, в інших же пошуки тривають роками.

Проаналізувавши санкційні списки, StateWatch встановила, що понад 600 громадян України не лише не є гучними політичними діячами, а й загалом маловідомі. Проте СБУ ініціювала проти них санкції. Натомість під обмежувальні заходи потрапили лише семеро провідних проросійських діячів з 32.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв синхронізувати санкції України із санкціями краї “Групи семи”. Частково це відбувається – РНБО вводить обмежувальні заходи за прикладом США, Великобританії і ЄС. Але частина відомих діячів уже вісім років не може потрапити в український список. До прикладу, ексглава Адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв та його заступник Андрій Портнов, ексзаступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович. Проти цих персон США ввели санкції ще у 2015 і 2022 роках відповідно.

Повторно не внесені у санкційні списки колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, експрем’єр Микола Азаров, колишній очільник Міносвіти Дмитро Табачник, а також олігархи Дмитро Фірташ і Павло Фукс. Вони раніше перебували під санкціями, але ті мали декларативний характер. Щоб конфіскувати активии цих діячів, нині потрібно внести їх у списки повторно. Але це не відбувається.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії РНБО запровадила санкції проти 648 громадян України. Майже половина з них — люди, котрі працюють «чиновниками» у незаконних органах влади, створених росіянами на окупованих територіях. Найбільш поширеною причиною запровадження санкцій є не тероризм, а активна політична співпраця із противником.

Джерело в Офісі Президента пояснило затримки із запровадженням санкцій щодо відомих проросійських політиків двома основними причинами. По-перше, інтереси кримінального судочинства щодо них іноді переважають інтереси конфіскації. По-друге, закон немає зворотної сили, для обґрунтування їх повторного включення в санкційні списки мають бути докази неправомірних дій особи, вчинених саме після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, СБУ викрила, наприклад, колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова. Колишній очільник українського Міносвіти став радником керівника окупаційної адміністрації Запорізької області.

Нещодавно СБУ повідомила, що російський олігарх Михайло Шелков обходив застосовані до нього санкції РНБО. // LB.ua