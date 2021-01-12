Поліція Волині розшукує особливо небезпечного злочинця (фото)

Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, 6 жовтня 1975 року народження, жителя Володимира-Волинського.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер.

Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.

Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.

Чоловік може представлятися різними іменами.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

Конфіденційність гарантуємо.

Сектор комунікації поліції Волинської області