Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх

У рамках міжнародно-правового співробітництва органи прокуратури України забезпечили екстрадицію до Турецької Республіки громадянина, який перебував у міжнародному розшуку, з метою подальшого відбування покарання.

У Туреччині чоловіка засуджено до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх. Однак іноземець переховувався від відбування покарання в Україні на території Київщини.

У рамках міжнародної співпраці українські правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали. За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Наразі засудженого фактично передано компетентним органам Турецької Республіки для відбування покарання.

Київська обласна прокуратура