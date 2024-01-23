Жителя Ізмаїльського району затримали за незаконні оборудки з вогнепальною зброєю

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру та помістили його під варту. За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Співробітники територіального підрозділу поліції разом з працівниками Служби безпеки України за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області затримали в центрі Ізмаїла відразу після збуту автомата Калашникова жителя Саф’янівської громади.

Вибухотехніки спільно зі слідчими вилучили з незаконного обігу зброю, яка, згідно з висновком експерта, належить до категорії нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45х39 мм, знаходиться у справному стані та придатна до стрільби, а також 53 тисячі гривень, які правопорушник отримав за її продаж.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що автомат знайшов та зберігав за місцем мешкання в якості трофея, а коли знадобились гроші, вирішив продати.

В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що «за плечима» фігуранта є три судимості за пограбування та розбій.

«Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини