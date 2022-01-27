Українка в Польщі стала жертвою серійного вбивці

Чоловік убивав людей інструментами для домашнього господарства.

Як писало Діло, 18 січня в Польщі вбили українську заробітчанку. Жінка ввечері прямувала на роботу, коли на неї напали, вбили та обікрали. Стало відомо, що жертвою вбивці стала Надія Яремчук із Житомирщини, вона – мама двох дітей, бабуся двох онуків.

33-й канал повідомляє, що жінка працювала у райцентрі кухарем в місцевому кафе, а потім у колгоспі. Потім вирішила поїхати на заробітки в Польщу. Оселилась жінка у містечку Соколув Підляски Мазовецького воєводства під Варшавою.

Поліція вже затримала вбивцю і з’ясувала, що Надія – не єдина його жертва.

25-річний поляк виявився серійним вбивцем. Сам чоловік із благополучної сім’ї, його батьки навіть не здогадувались, що син вбиває. Правоохоронці знайшли в його особистих речах сумку з інструментами для домашнього господарства. Всі вони були в крові його жертв.

Надію Яремчук він вбив молотком. Як пояснила поліція, хлопець їхав за нею. Потім просто вийшов із машини, вбив, забрав сумку, сів в авто і поїхав собі далі.

За такою схемою він вбивав інших людей. Вистежував свою жертву, а потім вбивав. Окрім того, для своїх вбивств використовував щоразу новий предмет з домашнього побуту.

Тепер чоловіку «світить» до 25 років позбавлення волі. // Діло