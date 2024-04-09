Українця підозрюють у вбивстві чотирьох безхатченків у Польщі

Поліція Варшави затримала сімох осіб у зв’язку з убивством чотирьох бездомних осіб, тіла яких виявлено у нежитловому будинку в центрі міста. За попередніми даними, громадянин України є головним підозрюваним у скоєнні цих злочинів.

Про це повідомляє RMF24.FM.

За інформацією поліції, українець вбивав своїх жертв протягом тривалого часу і приховував їхні тіла у будинку, де безхатченки знаходили притулок.

Нині мотиви злочинів залишаються невідомими, але поліція розглядає можливість конфліктів між бездомними поляками та українцями як один з можливих факторів.

Поліція поки що не може ідентифікувати загиблих, але зауважує, що вони усі є чоловіками.

Тіла двох загиблих було знайдено в неділю, а ще двох – ук понеділок, вже в стані розкладання. Деяких з них знайшли похованими на подвір’ї будинку, а інших – на різних поверхах будівлі.

У зв’язку з цією справою затримано сімох чоловіків і жінок, і один з них є громадянином України, якого підозрюють у скоєнні чотирьох убивств. Решта затриманих можуть бути свідками злочинів.

Справою займається місцева прокуратура, і поки що немає доказів щодо наявності ще інших тіл в будинку. // Букви