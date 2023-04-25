поліцейські івано-франківщини оперативно затримали хуліганів за побиття подружжя

Інцидент трапився ввечері у Коломиї. Чоловік та жінка зробили зауваження молодикам, які гучно слухали музику в автомобілі. Фігуранти побили подружжя. Поліцейські оперативно затримали нападників. За скоєне їм загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Повідомлення про бійку на лінію «102» надійшло близько 20 години вечора. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що 47-річний коломиянин та його 44-річна дружина підійшли до водія автомобіля, який дрифтував поблизу дитячого майданчика та гучно увімкнув музику. Окрім водія в салоні перебувало ще двоє пасажирів. Усі місцеві мешканці.

Подружжя зробило зауваження молодикам. Керманич та один із пасажирів відреагували неадекватно та в результаті побили подружжя. Опісля з місця події втекли.

Потерпілих доставлено до лікарні. Чоловіка госпіталізували, а жінці надали медичну допомогу та відпустили.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин вчинення злочину, опитали свідків та очевидців події. У результаті буквально за годину оперативники розшукали зловмисників в Коломиї. Йдеться про 22-ти та 24-річних місцевих мешканців.

Молодший із фігурантів уже судимий за майнові злочини, його слідчі затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинена групою осіб) Кримінального кодексу України.

Щодо іншого нападника також вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини