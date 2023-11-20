У Львові раніше судимого зловмисника затримали за підозрою у пограбуванні дитини

За скоєне 22-річному львів’янину загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

17 листопада, близько 17.00, до поліції надійшло повідомлення від 41-річної львів’янки про те, що невідомий зловмисник біля під’їзду будинку на вулиці Зеровій вирвав телефон з рук її 11-річного сина, після чого втік.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі Львівського районного управління поліції №2 та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 22-річний львів’янин.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Відділ комунікації поліції Львівської області