«Укрзалізницю» вже обкрадають й директори клінінгових компаній

Директор клінінгової компанії підозрюється у заволодінні понад 340 тис. грн бюджетних коштів АТ «Укрзалізниця»

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах під час виконання договору щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та приватним підприємством укладено договір щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський, зокрема працівники підприємства мали здійснювати прибирання платформ, сходів, збір та виніс сміття.

Однак слідством встановлено, що вказані роботи виконувалися не у повному обсязі, а кількість заявлених працівників не відповідає дійсності.

Таким чином, директор приватного підприємства заволодів коштами АТ «Укрзалізниця» в сумі 347 тис. гривень.

Правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження 3 відділу ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК