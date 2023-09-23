Уманчанин віддав шахраю 200 тисяч гривень за неіснуюче авто

Чоловік довірився незнайомцю під час купівлі автомобіля. Гроші перерахував, та транспорт так і не побачив. У поліції відкрили кримінальне провадження.

22-річний уманчанин хотів закордоном придбати автомобіль Toyota. Оголошення про продаж такого транспортного засобу він знайшов в інтернеті.

Зв’язавшись із продавцем, йому сказали, що потрібен аванс, бо машину можуть забрати у будь-який час. Після отримання частини коштів, “продавець” надіслав документи та вказав, що потрібні ще гроші для оформлення машини в Україні. Покупець погодився і перерахував загалом 200 тисяч гривень. Після чого, зв’язок із “продавцем” обірвався.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює особу шахрая та вкотре закликає бути обережними при здійсненні покупок в інтернеті.

Сектор комунікації поліції Черкаської області