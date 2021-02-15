Умерла женщина, обнаруженная с ножевыми ранениями в запорожском общежитии

В Запорожье в общежитии по пр. Металлургов нашли изрезанную 46-летнюю женщину. Ей на помощь вызвали скорую.

На месте происшествия медики провели реанимационные мероприятия, но спасти женщину им так и не удалось. Она умерла. Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В общежитии сразу же вызвали полицейских. Они опросили жителей и осмотрели место происшествия.

В убийстве женщины подозревают её мужа. Перед смертью женщина выпивала с супругом, и у них завязалась ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку и мужчина ударил свою жену ножом в грудь.

Окровавленное орудие убийства полицейские нашли и направили на экспертизу. Мужа женщины задержали.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. // Индустриалка