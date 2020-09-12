Уночі в Хусті 17-річний юнак порізав ножем двох чоловіків, один із потерпілих помер у лікарні

Неповнолітнього, який причетний до вбивства, правоохоронці оперативно затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпаття розслідує факт умисного вбивства з хуліганських мотивів, що мав місце сьогодні, 12 вересня, уночі поблизу одного з магазинів у місті Хуст.

Поліцейські, що прибули за викликом, встановили, що 17-річний хустянин безпідставно розпочав конфлікт з 28-ми та 30-річним місцевими жителями. У ході сутички неповнолітній наніс обом чоловікам ножові поранення.

Потерпілих без свідомості медики госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, де згодом 28-річний чоловік помер, так і не прийшовши до тями.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів.

17-річного підозрюваного поліцейські оперативно розшукали та затримали у порядку статті 208 КПК України. Неповнолітнього помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн