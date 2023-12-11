Уродженець Закарпаття вчинив розбійний напад на прикарпатку

Вдосвіта на вулиці фігурант, вдаривши потерпілу, заволодів мобільним телефоном та її особистими речами. Після скоєного втік. Фігурант був оперативно затриманий співробітниками карного розшуку Тисменицького ВП.

Подія сталася в одному із сіл Загвіздянської територіальної громади. На автобусній зупинці до 49-річної жінки підійшов невідомий. Зловмисник почав погрожувати ножем та вдарив потерпілу в обличчя. Опісля нападник заволодів мобільним телефоном та гаманцем після чого втік.

За лічені години оперативники карного розшуку Тисменицького відділення поліції затримали нападника в Івано-Франківську. Йдеться про 32-річного уродженця Закарпаття. Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу.

При поверхневому огляді у зловмисника виявлено викрадені речі.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому уже повідомили йому підозру, невдовзі суд обере запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини