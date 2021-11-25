Уроженец Херсонщины вербовали украинских моряков для переправки мигрантов

Уроженец Херсонской области подозревается в том, что вербовал украинских моряков для перевозки нелегальных мигрантов из Азии в Европу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Как отмечают, злоумышленник вербовал украинских моряков, которые имели проблемы с разрешительными документами и находились в трудном положении. Он обещал устроить их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом.

В конце концов, местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались «туристическими турами» для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, которые не имели никаких навыков в судоходстве.

Большинство украинских моряков вместо заработков получили сроки заключения в странах ЕС, а немалое количество нелегальных мигрантов погибало в Средиземном море.

По данным МВД, канал торговли людьми организовал уроженец Херсонщины вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца преступник получал по 2 тысячи долларов США.

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Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.