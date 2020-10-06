Установлены новые жертвы фотографа-педофила с Полтавщины

Как сообщила прокуратура , мужчина был арестован в Сумах, но следствие заподозрило, что педофил мог присматривать жертв и в других городах. Эта догадка подтвердилась — установлены еще четверо малолетних, с которыми фотограф предположительно совершал развратные действия.

31-летнего гражданина В. задержали в августе. Пока мужчина находился в СИЗО, у него на дому в Горишних Плавнях провели обыск. Установлено, что девятилетняя девочка из Сум была не единственной «приглянувшейся» фотографу. Одну из своих жертв мужчина нашел в Киеве — девочку заманили на квартиру под предлогом фотосессии. Еще двоих школьниц мужчина встретил на улице и предлагал покатать на дорогой машине. Также была девочка, на которую фотограф вышел через соцсети и угрозами заставил ребенка высылать фото в обнаженном виде. Всем пострадавшим детям было от девяти до 12 лет.