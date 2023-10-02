Утриманець одеського СІЗО ошукав дев’ятьох городян з продажем неіснуючих ліхтарів

26-річний зловмисник вже має судимості за розбій та грабіж, а минулого року потрапив під варту за обвинуваченням у крадіжці. Знаходячись у слідчому ізоляторі, він виманив у громадян декілька тисяч гривень. За цей злочин йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Протиправну діяльність чоловіка викрили слідчі та оперативники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками Державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці вересня утриманець слідчого ізолятора, використовуючи мобільний телефон, розмістив на одному з інтернет-сайтів оголошення про продаж ліхтарів вартістю 500 гривень, яких, звичайно, не мав. Протягом трьох днів на повідомлення відгукнулись дев’ятеро місцевих жителів. Листуючись з ними через месенджер, зловмисник запевнив людей в наявності пристроїв освітлювання та можливості їх відправки поштою за умови повної передоплати. Повіривши «продавцеві», громадяни погодились і перерахували гроші на його абонентський номер. Загалом правопорушник отримав від потерпілих 4500 гривень і припинив зв’язок.

«Під час обшуку за місцем перебування фігуранта правоохоронці вилучили чорнові записи та смартфон із сім-картою, з якого він здійснював протиправні дії. За наявності достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції Олег Зощук.

Вкотре звертаємо увагу громадян на те, що купувати товар слід на умовах післяплати або у перевірених продавців.

Одеське районне управління поліції № 1