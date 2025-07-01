Уже скасовано 445 рішень про інвалідність посадовцям, найбільше – митникам

Із 1692 рішень МСЕКів про присвоєння інвалідності посадовцям 445 уже скасували.

Міністерство охорони здоров’я спільно з правоохоронцями перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК, яких уже не існує з 1 січня 2025 року) щодо посадовців, повідомляє МОЗ.

До перевірки включені наразі 2630 справ посадовців з понад 70 держорганів, яким встановили інвалідність. Дані ці дали

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Центр оцінювання функціонального стану особи (нова структура, яка виникла замість центрального МСЕКу) вже розглянув 1692 справи. 445 рішень МСЕКів уже скасував. Ще 423 посадовців викликали на дообстеження.

У 226 випадках змінили групу інвалідності, ще у 60 – змінили термін встановлення інвалідності.

Найбільше посадовців, яким встановили інвалідність і по яких ідуть перевірки, це:

Державна митна служба – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовані, у 78 випадках – рішення змінене; Державна податкова служба – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 – змінено; Органи прокуратури – 448 справ, із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано, у 45 випадках рішення змінено, 121 людину викликали на дообстеження.

Нагадаємо, перевірки проводять на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів». Для перевірок МОЗ створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу.

З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.

Станом на 4 червня до системи вже завели понад 254 тисячі справ: 46 289 із них – оцифровані матеріали, передані від МСЕК,

а 208 450 — нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями. Уже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258). Систему забезпечують 1422 експертні команди у медзакладах, це 6896 фахівців. // LB.ua