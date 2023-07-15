Ужгородська суддя «зі знижкою» випустила з під варти підозрюваного у торгівлі дітьми

Він вніс понад 1 мільйон гривень застави і опинився на волі.

Закарпатець Денис Вароді, якого підозрюють у торгівлі дітьми, вніс заставу і вийшов з-під арешту.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Олександр Семанцо.

“Учора мій підзахисний вніс заставу у розмірі 1 млн 6 тис. 500 грн і вийшов із СІЗО. Більше коментувати нічого не можу, оскільки ще не ознайомився з матеріалами справи – не дійшли руки”, – сказав адвокат.

У прокуратурі Закарпатської області зазначили, що суддя Ужгородського міжрайонного суду Наталія Шумило призначила підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі понад 1 млн грн попри те, що прокуратура клопотала про 3 млн грн.

Як повідомила прес-секретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк, на це рішення вже подали апеляцію. Судове засідання має відбутися найближчим часом.

Затримання закарпатця, який намагався продати дитину до ЄС

Наприкінці червня на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався вивезти за кордон 11-місячного хлопчика, щоб там продати його в одній з країн ЄС за 25 тисяч доларів. З цієї суми зловмисник запропонував матері дитини – жительці Житомира – 5 тисяч доларів.

Відомо, що затриманий мав досвід роботи в освітніх закладах. Він підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей.

Житомирянка здогадалась про наміри чоловіка, тому одразу погодилася співпрацювати з правоохоронцями.

Закарпатцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.