В аеропорту «Бориспіль» викрито схему переміщення коштовних девайсів через кордон під виглядом сміття

Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з співробітниками ГУБКОЗ СБУ та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів з порушенням митного законодавства.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака. Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

Однак правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося.

За результатами огляду літака, що прибув в аеропорт Борисполя з Дубай, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord , MacBook Pro.

Попередньо, до схеми всього було залучено близько 10 осіб, громадян України. За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає 100 тисяч доларів США.

Тривають перевірочні заходи.

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ДПСУ