Засуджено майора ЗСУ, який застрелив бійця через пост в Instagram

Чоловік сказав, що не хотів його вбивати.

У Донецькій області винесли вирок ексначальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849 Віталію Виннику, який вбив військовослужбовця.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок.

За даними видання, навесні 2017-го солдати їхали на стрільби на бойовій машині. При виїзді з військової частини в Авдіївці військовослужбовець Олег Томашук зняв відео на телефон.

Він виклав фото і відео в Instagram, після чого йому почали поступати дзвінки та повідомлення з «подякою» за те, що він «здав свої позиції».

Коли у YouTube з`явилося відео «Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ», Виннику зателефонував помічник начштабу та облаяв за те, що ця інформація з’явилася у мережі.

Майор викликав чотирьох солдат, які їхали на бойовій машині, до себе в кабінет. Він ввімкнув їм «злите» відео. У кабінеті Томашук визнав свою провину.

Тоді Винник перезарядив перед обличчям солдата пістолет і вистрелив йому в голову. Свідки розповіли, що перед смертю боєць встиг сказати: «Не надо, пожалуйста» і спробував ухилитися від кулі.

У суді Винник визнав свою провину, але заявив, що не хотів вбивати військового. За його словами, інцидент нагадав йому артилерійський удар влітку 2014 року під Амвросіївкою, однією з причин якого стало те, що бійці фотографувалися на позиціях і викладали фото в мережу.

Постріл він пояснив миттєвим психологічним фактором та заявив, що це була рефлекторна м’язова пам`ять. Стаціонарна експертиза встановила, що Винник перебував у стані вираженого емоційного збудження, але міг усвідомлювати свої дії.

Красноармійський міськрайонний суд врахував його стан та щире каяття. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відзначається, що він все ще не відшкодував батькові Томашука матеріальну шкоду. Також суд постановив стягнути з нього 150 тисяч гривень компенсації. // УНІАН