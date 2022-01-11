В Алтайском крае РФ неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей
В Алтайском крае на поле между двумя селами неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей с жеребятами. Об этом пишет телеграм-канал «Подъем».
По данным канала, лошади находились на свободном выпасе. Пастухи проверяли их 2-3 раза в неделю.
«Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены», — рассказал владелец лошадей.
Лошадей загнали в угол и убили – злоумышленники стреляли прямо в сердце.
Ущерб оценили в 5 млн рублей. Полиция по факту случившегося возбудило уголовное дело. // МКTweet