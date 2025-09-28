В Аргентині наркоторговці транслювали в прямому ефірі тортури і вбивство жінок

В Аргентині наркоторговці знущалися й вбили двох молодих жінок і 15-річну дівчину. Все це вони транслювали онлайн.

Джерело: The Guardian.

20-річну Бренду дель Кастільо, 20-річну Морену Верді та 15-річну Лару Гутьєррес заманили до будинку на околиці Буенос-Айреса, обіцяючи заплатити 300 доларів за участь у “секс-вечірці”.

Замість цього, за словами правоохоронців, наркоторговці захопили їх і піддали тортурам. Знущання транслювали в закритій групі в Instagram, де було 45 людей. Молодих жінок і дівчину вбили й поховали в поліетиленових пакетах біля будинку.

Слідчі вважають, що наркоторговці спланували вбивства як покарання і помсту після того, як одна з жертв вкрала пакет кокаїну у одного з дилерів, ймовірного лідера злочинного угруповання в маргіналізованому районі, відомому як Вілла 1-11-14.

“Вони намагалися передати повідомлення: ось що трапляється з тими, хто краде у мене наркотики“, — сказав Хав’єр Алонсо, міністр безпеки провінції Буенос-Айрес.

Наразі влада заарештувала двох чоловіків і двох жінок. Двох затриманих, як стверджується, найняло злочинне угруповання для прибирання після вбивств.

Активісти та священнослужителі в бідних районах Буенос-Айреса попереджають про розширення злочинних організацій у вразливих районах столиці Аргентини. Вони кажуть, що ці групи користуються зростанням бідності й скороченням державних послуг, щоб вербувати молодих людей.

“Ми бачимо, що великі території залишилися на поталу малих і великих наркомафій, які проникли і зрештою домінують над життям і свідомістю наших людей, особливо дітей і молоді, прищеплюючи справжню культуру правопорушень і злочинності“, – йдеться в пресрелізі католицької єпархії Сан-Хусто, де проживали жертви.

Священники вказують, що “коли держава стає відсутньою”, це дозволяє “культурі руйнування і смерті рости і розвиватися безконтрольно”. // Букви