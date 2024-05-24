На Харківщині власник АЗС передавав паливо російським військовим та представникам окупаційної верхівки

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 58-річному громадянину за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Фігурант — підприємець з селища Шевченкове Купʼянського району, який займався торгівлею паливно-мастильних матеріалів. У с. Огурцівка на Купʼянщині у чоловіка власна АЗС.

За даними слідства, починаючи з березня 2022 року, коли район був під контролем російських військ, чоловік добровільно допомагав ворогу.

Він регулярно передавав російським загарбникам паливо, а також талони на пальне, які давали їм змогу безперешкодно заправляти військову техніку і службовий автотранспорт на його АЗС. Також він надавав паливо і представникам нової «влади» у районі.

Крім того, в окупаційній «налоговой» ворожий поплічник оформив «патент» на торгівлю паливом та взяв на себе зобов’язання зі сплати податків до бюджету рф.

Після деокупацїї ЗСУ Харківського регіону підприємець залишився у селищі Шевченкове та робив вигляд, ніби ніколи не співпрацював з ворогом. Він удавав із себе добропорядного підприємця та регулярно брав участь у державних закупівлях.

Проте залишитись непоміченим правоохоронцями у нього не вийшло: фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура