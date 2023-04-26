До 6 років позбавлення волі засуджено сумчанина за збут бойових гранат

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 43-річного чоловіка вироком суду засуджено за зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений незаконно придбав та протягом тривалого часу в заздалегідь підготовленому місці в лісосмузі неподалік мосту через р. Псел у м. Суми зберігав боєприпаси, а саме корпуси гранат та запали УЗРГМ, що є основними комплектуючими частинами ручної оборонної осколкової гранати Ф-1 військового призначення. У серпні та вересні 2022 року, під час оперативної закупки, задокументовано факти збуту обвинуваченим двох ручних осколкових гранат Ф-1 за 4 тис. грн.

Обвинувачений намагався переконати суд, що це його знайомий попросив забрати із лісосмуги пакунок і передати в обумовленому місці покупцю. Що саме було в пакунку, він не знав. Однак рішенням суду всі доводи обвинуваченого визнано необґрунтованими, а вину – доведеною.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура