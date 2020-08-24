В автопідприємстві на Черкащині вогнем знищені 12 автобусів. Справа рук конкурентів? (фото, відео)

24 серпня о 01:28 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Черкаській області.

Загорання автобуса, що був припаркований на території, помітив охоронець, який одразу повідомив про пожежу. Ще до приїзду рятувальників охоронець встиг відігнати один автобус у безпечне місце. Проте щільне розташування техніки призвело до швидкого поширення вогню на весь автопарк.

На місці пожежі працювали два відділення рятувальників із золотоніської пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які впродовж години ліквідували пожежу.

Пожежним вдалось врятувати від вогню 4 автобуси.

Внаслідок пожежі вогонь знищив 12 автобусів та пошкодив ще один.

Причина пожежі наразі встановлюється. // ВиЧерпно

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Як повідомляє APnews депутат облради Олександра Лошкова у Facebook заявив, що це справа рук конкурентів.

«Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які повинні були сьогодні, в День Незалежності України, виїхати в села району і по місту», — пише депутат.

На думку Лошкова, це справа рук конкурентів.

«Дев’яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи», — додав він.