В Одессе николаевца задержали за три кражи и два грабежа

Одесские полицейские объявили парню из Николаева подозрение в трех кражах и двух ограблениях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В одном из супермаркетов в Киевского района города правонарушитель среди белого дня похитил закрепленный на стене телевизор, прихватив с собой и пульт от него и роутер.

Еще в двух торговых точках молодой человек забрал с полок мобильный телефон, наушники и духи ведущего производителя.

Не оставлял без внимания злоумышленник и автозаправочные станции: на одной похитил наушники, на другой — бутылку виски стоимостью почти три с половиной тысячи гривен.

В некоторых заведениях продавцы замечали противоправные действия молодого человека, который орудовал под видом покупателя, и пытались остановить, но ему удавалось бежать из похищенным имуществом.

Во время следствия полицейские установили личность 24-летнего правонарушителя, который нанес ущерб потерпевшим на сумму более 15 тысяч гривен. Чужие вещи он относил в ломбард или продавал незнакомцам. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас полицейские принимают меры для возвращения имущества собственникам. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 186 («Грабеж»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. // Преступности.НЕТ