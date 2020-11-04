В Бахмуте двух работников полиции будут судить за выбивание показаний

Областной прокуратурой утверждён и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года оперуполномоченный и инспектор сектора информационной поддержки Бахмутского отдела полиции прибыли для проведения следственных действий в помещение Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго», расположенное в Светлодарске для опроса одного из ее работников.

Позже полицейские доставили гражданина в помещение отделения, где заставляли подписать заявление и признать себя виновным в краже. Когда пострадавший отказался подписывать документ, правоохранители начали его бить, нанеся легкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. // Вечерний Бахмут