Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч

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У новорічну ніч можна використати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки

Під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф до 34 тисяч грн або навіть арешт.

Який штраф можна отримати за запуск піротехніки

За продаж піротехнічних виробів може загрожувати штраф від 17 до 34 тис. гривень.

Також використання піротехніки може підпадати під статтю 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». У цьому штраф складатиме від 17 до 34 тис. гривень, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п’яти років. Якщо правопорушення скоїла група осіб – обмеження волі терміном до п’яти років або позбавленням волі терміном до чотирьох років.

Зазначимо, що піротехніка класу F1, яка має найнижчий рівень небезпеки та шуму, не підпадає під заборону. Дозволяється використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки.

Де під час війни заборону порушували найбільше

Згідно з дослідженням від Опендатабот, за майже два роки повномасштабного російського вторгнення зафіксовано щонайменше 21 покарання за використання піротехніки. Найбільше заборону порушували в Києві, на другому місці Дніпропетровська та Одеська області, а на третьому – Харківщина. Пік порушень припав на січень та серпень 2023 року.

Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч фото 1

Інфографіка: opendatabot.ua

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. // Главком

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