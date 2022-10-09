На Харківщині ревнивець кинув гранату в чоловіка та свою дружину

На Харківщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на вбивство

В ході конфлікту 58-річний зловмисник кинув гранату в бік свого знайомого та дружини. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований до медичної установи.

6 жовтня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили 40-річного чоловіка з осколковими травмами.

Поліцейські встановили, що 58-річний чоловік разом зі своєю дружиною та знайомим розпивали спиртні напої. Під час застілля, на ґрунті ревнощів, він взяв гранату РГД-5 та кинув у них.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

7 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області