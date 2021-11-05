За викрадення двох людей та вимагання $800 тис. на Тернопільщині судитимуть 6 осіб

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи з 6 осіб за фактом викрадення людей, вимагання з погрозою вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року група осіб за допомогою 4 транспортних засобів заблокувала на дорозі в Тернопільському районі автомобіль з двома особами, які прямували до Києва. Обвинувачені затягли чоловіка у свій транспорт, одягли наручники й захопили автомобіль з його цивільною дружиною.

Погрожуючи вбивством і побоями, вони вимагали у потерпілого 800 тисяч доларів США. Спочатку утримували жінку в автомобілі, надалі – в готелі, знімаючи її на відео, яким потім шантажували чоловіка. Потерпілого перевозили у багажнику авто, систематично наносили тілесні ушкодження і залякували фізичною розправою.

Потерпілий зміг зателефонувати в поліцію, правоохоронці встановили місцеперебування пари, звільнили їх, а вимагачів затримали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управління Нацполіції в Тернопільській області.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури